Campionato Primavera 1, Atalanta contro l'Inter per il titolo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oggi si torna in campo per la finalissima che assegnera' il titolo del Campionato Primavera. Una super Atalanta, se la vedra' contro l'Inter in una sfida secca da prima serata. Ecco di seguito tutto il programma nel particolare.

Le gare in programma:

20:45 Atalanta U19-Inter U19