Cannavaro tra presente e futuro: "In Cina situazione difficile, vorrei tornare in Italia"

Nostalgia di casa per Fabio Cannavaro, che dal 2017 siede sulla panchina del Guangzhou, nella massima serie cinese. L'ex Juve si è confidato in una diretta Instagram con l'attore Salvatore Esposito, parlando anche del suo futuro. "Sto bene in Cina ma la mia situazione qui non è semplice - ha ammesso - Il mio obiettivo è tornare in Europa, anche se non so ancora né quando né dove o come. In questi anni ho ricevuto tante richieste ma le ho sempre tenute per me". Cannavaro ha parlato anche della gestione della pandemia da parte di Pechino. "Qui in Cina facciamo la vera quarantena mentre in Italia tra quarantena fiduciaria e persone che vanno in giro per Natale e Capodanno, non si capisce niente".