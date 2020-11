Capello: "Analisi perfetta di Gasperini. Diogo Jota? Non vedevo da anni questa rapidità"

vedi letture

Il talent di SKY, Fabio Capello, ha parlato dopo la sconfitta per 0-5 dell'Atalanta contro il Liverpool. “L’analisi è perfetta di Gasperini, ha capito che ci sono dei momenti. Il Liverpool non pressava, sembrava che non fosse più la squadra che ha vinto Champions e campionato, invece oggi il non pressing dell’Atalanta ha agevolato. Quando giochi uno contro uno in difesa non puoi giocare contro questi calciatori. Però parlando di Jota ho visto cose fatte con rapidità che non vedevo”.