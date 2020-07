Capello consiglia Fonseca: "Non ascoltare le radio romane. Io parlavo con quelle fuori dal GRA"

L'opinionista di Sky, Fabio Capello, parlando con Paulo Fonseca, ha cercato di consigliare il tecnico romanista, per esperienza vissuta. "Non ascoltare le radio romane. Alla prima conferenza stampa dissi che parlavo solamente con quelle nazionali, fuori dal Grande Raccordo Anulare. A Roma c'è l'esaltazione: quando vai bene è una cosa super, quando vai male è un inferno. Per questo non devi ascoltarle, non c'è equilibrio nelle radio romane. La radio romana dice andiamo a contestare. Ci hanno fatto una contestazione con 4000 persone e prendemmo gli insulti perché avevamo perso contro l'Atalanta. È un punto importante, tu parla con tutti gli allenatori della Roma: esiste il problema delle radio. A Madrid è uguale".