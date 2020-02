vedi letture

Capello: "Juve, giocato senza ritmo per 70 minuti poi si è svegliata troppo tardi"

Negli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha commentato la sconfitta della Juventus contro il Lione: "La Juventus ha giocato per 70 senza ritmo, senza aggressività e senza velocità. Non ha fatto tiri in porta, c'era poca velocità di palla e soffriva questa determinazione dei francesi che hanno avuto l'occasione e l'hanno sfruttata segnando quando la Juve era in dieci. Una squadra come la Juve non può essere sorpresa e messa così male su un cross da sinistra. Molte colpe da parte della Juventus, una Juve che si è svegliata negli ultimi venti minuti, troppo tardi".