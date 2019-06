© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Capello, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato l'ingresso in Champions League dell'Atalanta e la permanenza di Gasperini a Bergamo: "Ero convinto che lasciasse, sembrava essere sicuro di andare a Roma. Si vede che ha fatto una scelta dopo aver parlato con il presidente. Per fare la Champions l'Atalanta ha bisogno di fare qualcosa di più. Aveva fatto bene nella sua prima stagione in Europa, ha esperienza, può dare qualcosa in più".