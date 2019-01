Casiraghi: "La Juventus ha visto avanti prima di tutte le altre"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Pierluigi Casiraghi, doppio ex di Lazio e Juve, ha parlato a Il Messaggero in vista della sfida tra le due squadre: "La Juve ha il vantaggio di aver visto avanti rispetto a tutte le altre. Si è organizzata a livello societario, ha fatto lo stadio e soprattutto i suoi dirigenti sono tutti molto giovani. E hanno lavorato in maniera fantastica. La Lazio è sempre alle prese col salto di qualità? La gara persa lo scorso anno con l'Inter è stata una delusione per tutti. Andare o non andare in Champions fa una grande differenza. Ha pesato sulla testa dei giocatori e infatti ripartire non è stato facile. Anche il mercato è stato diverso. Inzaghi? L'anno scorso mi ha sorpreso molto in positivo. Ha sempre proposto un calcio divertente e soprattutto la Lazio segnava molto. Ora invece ha qualche problema. Per compensare la differenza con le altre deve esprimere sempre un bel calcio. Con la Juve servirà la gara perfetta".