Castellacci: "Per l'infortunio di Lozano stop da 20/25 giorni. Ospina out 10 giorni"

vedi letture

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale Italiana.“Sì effettivamente si stanno vedendo tanti infortuni, specialmente muscolari. Non bastava il Covid, ora anche gli infortuni e così a ripetizione che stanno colpendo diverse squadre. Il Napoli non è che ultimamente è stato proprio baciato dalla dea fortuna. Meno male che il Napoli si è un pochino ripreso con la vittoria contro la Juve e sicuramente la chiacchierata di Aurelio De Laurentiis prima e dopo la partita sicuramente è stato un bel segnale.

Sugli infortuni di Lozano e Ospina: "Fermo restando che la valutazione è quasi sempre, per Lozano si tratta di una lesione di secondo grado del bicipite. Sperando che non ci sia un grosso stravaso, di solitoil recupero si aggira intorno ai 20- 25, massimo 30 giorni. Per quanto riguarda invece Ospina qui si parla di distrazione di primo grado all'adduttore della coscia destra ed è un pochettino noioso ma sicuramente più una cosa leggera e in una decina di giorni può risolvere”.