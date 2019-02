Fonte: tuttoudinese.it

© foto di Federico De Luca

Franco Causio, storico ex calciatore dell'Udinese, ha parlato a Udinews TV della vittoria contro il Chievo: "E' stata una partita condizionata dalla paura per una vittoria che doveva arrivare a tutti i costi. Salvo i tre punti guadagnati ma mi auguro che il mister e i calciatori facciano un'analisi approfondita per capire cosa c'è che ancora non funziona".