Chiellini e la fascia da capitano: "Ho avuto tre buoni esempi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Capitano della Juventus e della Nazionale, Giorgio Chiellini racconta a Il calciatore, rivista dell'AIC, il suo ruolo da leader: "Credo che ogni capitano sia diverso, non possa essere uguale a chi lo ha preceduto. Ho avuto la fortuna di avere tre grandi capitani come Buffon, Cannavaro e Del Piero ma cercherò di essere me stesso con grande serenità e senso di responsabilità".

Cosa si aspetta dalle istituzioni?

"Quello che mi aspetto è che venga anteposto l'interesse collettivo del calcio italiano a quello delle singole persone o Leghe, una cosa che dovrebbe essere la normalità".