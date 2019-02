Chievo-Roma, Olsen-Manolas out. De Rossi in dubbio, ok Juan Jesus

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Eusebio Di Francesco, nel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della sfida contro il Chievo, ha fatto il punto sulla disponibilità di quattro calciatori giallorossi: "Olsen e Manolas non saranno convocati: il primo per un problema al polpaccio, il difensore ha cercato di esserci fino alla fine ma non rischiamo. Jesus invece ha recuperato e sarà convocato, ci sono sensazioni positive. Da valutare solo De Rossi, non è ancora nelle condizioni ottimali per impegni ravvicinati, ma sono felice di come sta".