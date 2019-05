Chievo-Sampdoria, i convocati di Giampaolo. Forfait in extremis per Belec

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arrivano i convocati della Sampdoria di Marco Giampaolo per la gara di domani contro il Chievo Verona, valida per la 37^ giornata di Serie A, al Bentegodi di Verona. Sfida alla quale non prenderà parte Vid Belec, costretto a dare forfait per un fastidio al ginocchio sinistro: al suo posto il portiere della Primavera Titas Krapikas (maglia numero 32). A riposo anche Joachim Andersen e Nicola Murru, comunque in recupero dai rispettivi problemi problemi fisici.

Portieri: Audero, Krapikas.

Difensori: Bereszynski, Colley, Ferrari, Tavares, Sala, Tonelli.

Centrocampisti: Barreto, Ekdal, Jankto, Linetty, Praet, Ramírez, Saponara, Trimboli, Vieira.

Attaccanti: Caprari, Defrel, Gabbiadini, Quagliarella, Sau.