Evelina Christillin, membro UEFA in FIFA e nota tifosa della Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del caso Cristiano Ronaldo: "Ci sta che il giocatore ci resti male, meno che se ne vada prima della fine della gara. È un peccato per i compagni, che meritavano la sua presenza dopo una vittoria importante. Ho grande ammirazione per CR7, che fatto bene a Torino e al calcio italiano, però a volte si comporta da viziatello, come quando non si presenta ai premi se non vince. Vorrei dargli un consiglio da ex sportiva: deve essere più uomo squadra".