Clamoroso a Kiev, lo Shakhtar raddoppia all'82' contro il Real Madrid

Clamoroso a Kiev, lo Shakhtar ha raddoppiato sul Real Madrid all'82' grazie a una rete di Solomon al termine di una splendida azione personale conclusa appena entrato in area di rigore. Non solo l'Inter è nei guai, perché a -5 dagli ucraini e dal Real Madrid, ma lo sono anche i blancos che sono in svantaggio nei confronti diretti e rischiano una clamorosa retrocessione in Europa League. Tutto dipenderà dalla partita di Monchengladbach fra pochi minuti.