© foto di Federico De Luca

Fulvio Collovati, ex difensore del Milan, ha parlato a MilanNews.it di Piatek e del futuro dell'attacco rossonero: "Cosa accade al polacco? La punta d'istinto, la prima cosa che fa, è vedere la porta. Se un attaccante come Piatek si mette a cercare il compagno più vicino, come fatto in area nel primo tempo con Calhanoglu, significa che è sfiduciato. Non si sblocca, ha bisogno di essere sostenuto. Non è una crisi che va avanti da un mese o due, ma da inizio campionato più la parte finale del girone di ritorno dello scorso anno. Sente la sfiducia attorno a lui, dell'ambiente dei media e dei tifosi. Penso che il Milan debba cominciare a cercare un'alternativa. Ibrahimovic? In questo momento di transizione, perchè a gennaio è difficile trovare una punta da 15-20 gol, potrebbe essere la soluzione migliore. Lui ha motivazione, fame, il Milan ha bisogno di trovare credibilità lì davanti. Avere Ibrahimovic ti consente di avere peso in attacco".