Condò: "Per me l'Atalanta è deludente. È una squadra da Scudetto"

vedi letture

Paolo Condò, opinionista di Sky, ha dato il suo punto di vista sull'Atalanta attuale. "Per me è deludente. Per me è una squadra da Scudetto, ha perso contro la SPAL in casa, con il Cagliari nel momento del grande Cagliari, contro il Torino alla seconda di campionato. Ha perso molti punti per strada. In Champions non ha limiti".