Condò: "Raul Jimenez, anche se non più giovanissimo, sarebbe perfetto per il Milan"

Il noto giornalista Paolo Condò ha parlato a Sky dell'ideale rinforzo per l'attacco del Milan per la prossima stagione: "Raul Jimenez sarebbe perfetto. Non è più giovanissimo, ha 29 anni, ma è reduce da un'ottima stagione con la maglia del Wolverhampton". In questa stagione il messicano ha segnato 26 reti in 53 presenze complessive con i Wolves, peraltro ancora impegnati in Europa League.