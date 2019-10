Conte che palleggi! Giuseppe, non Antonio: il Premier si esibisce

Che Conte sappia palleggiare bene, non lo scopriamo certo oggi. Se parliamo di Antonio, però. Via Twitter, però, si esibisce anche Giuseppe: il Presidente del Consiglio dei ministri, a margine di un incontro con Brunello Cucinelli, si è esibito in una serie di palleggi. Con ottimi risultati.

Due palleggi con Brunello Cucinelli ⚽️ pic.twitter.com/UC20f6Q4cs — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) October 24, 2019