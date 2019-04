Coppa Italia, -2 a Milan-Lazio. Strigliata di Lotito a Formello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Strigliata di Claudio Lotito a Formello. A due giorni da Milan-Lazio, ritorno delle semifinali di Coppa Italia, il numero uno del club biancoceleste ha tenuto a rapporto la squadra e ha chiesto loro di vincere la Coppa Italia per evitare di etichettare questa stagione come fallimentare. Dopo l'ultima sconfitta contro il ChievoVerona, la squadra capitolina è adesso fuori anche dalla zona Europa League.

Si riparte dallo 0-0 dell'andata - Nella partita d'andata, Lazio e Milan all'Olimpico hanno chiuso il match sullo 0-0, un risultato che costringerà i biancocelesti a preparare una partita d'attacco. Questa mattina seduta d'allenamento incentrata sulla tattica, con Simone Inzaghi che ha provato la formazione in vista del match di San Siro.

La probabile formazione - Senza lo squalificato Radu, la difesa a tre davanti a Strakosha dovrebbe essere composta da Luiz Felipe e Bastos ai lati di Acerbi. Romulo e Lulic in vantaggio per una maglia dal 1' in un centrocampo a cinque con Lucas Leiva, Milinkovic-Savic e Luis Alberto. In attacco, alle spalle di Ciro Immobile, Correa in vantaggio su Caicedo per una maglia da titolare.