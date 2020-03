Cordoba: "Conte all'Inter è stata dura da accettare. Ma ora difende i nostri colori"

Ivan Ramiro Cordoba ha parlato con La Gazzetta dello Sport in una diretta social. "Giudico bene la stagione dell'Inter: il compito di di avvicinare la vetta non era facile; ci stanno riuscendo, il che significa che tutti sono convinti degli obiettivi da raggiungere. Ci vorrà tempo, ma la mentalità è quella: chi arriva all'Inter, deve sapere che bisogna vincere. Questo l'Inter lo ha dimostrato prima dello stop, al di là delle ultime gare", riporta FcInterNews.

Su Conte. "Prima che arrivasse la pensavo come tutti i tifosi dell'Inter: per noi era qualcosa di difficile da accettare perché è come una bandiera nerazzurra che va alla Juve. Il lavoro, i risultati, il modo di gestire la squadra, di difendere questi colori, stanno dando quella fiducia che prima non c'era. Lui come allenatore è molto forte, lo aveva già dimostrato; noi volevamo uno così, con una mentalità vincente"