© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Modificata la procedura per la sospensione delle partite in caso di cori razzisti. A deciderlo è stato il Consiglio Federale della FIGC, riducendo da tre a due i passaggi - prima squadre al centro del campo, poi, al secondo episodio, tutti negli spogliatoi. L'autorità competente per sospendere la partita sarà ancora il responsabile dell'ordine pubblico.