Coronavirus, a New York la cattedrale di St. John diventa un ospedale da campo

La cattedrale di "St. John the Divine" diventa un ospedale da campo. Succede ovviamente a New York, dove la navata della storica chiesa è stata adibita con nove tendoni per ospitare circa 200 pazienti COVID-19 a partire dal week-end di Pasqua. A riportarlo è The New York Times.