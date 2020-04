Coronavirus, Dott. Manzuoli: "Ripresa a gruppi non ha senso. Impossibile fare previsioni"

L'ex medico sociale della Fiorentina, Marcello Manzuoli, ha parlato a Firenzeviola.it. Queste le sue parole a partire dalla data ipotizzata da Gravina per la ripresa del campionato: "A fare date si rischia sempre di andare fuori strada. Impossibile prevedere quando si potrà tornare a giocare, certamente quella data è auspicabile, perché se il campionato riprende significa che l'epidemia è estinta, o perlomeno contenuta. L'importante è che tutto avvenga in massima sicurezza, altrimenti si andrebbero a vanificare tutti i sacrifici di queste settimane. Senza la condizione di sicurezza, meglio rinviare o annullare. Gli allenamenti? Per me allenarsi a gruppetti non ha molto senso. Dopo due-tre settimane di allenamenti, secondo me, sarà possibile rivedere i giocatori in campo. Giocare ogni tre giorni? Si tratta di due impegni la settimana, e abbiamo già numerose squadre che in tempi normali hanno a che fare con calendari fitti. Penso all'Inghilterra ma anche le nostre grandi che hanno impegni europei e i cui giocatori vanno in nazionale. Credo sia fattibile".