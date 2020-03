Coronavirus, invertito il trend dei contagi? Brusaferro (ISS): "È ancora presto per dirlo"

Intervenuto in conferenza stampa al fianco del capo della Protezione Civile, il professore Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, ha analizzato il bollettino di oggi legato all’emergenza Coronavirus. In particolare, ecco le sue parole sul fatto che il trend legato ai nuovi casi sembri in fase calante: “Mi avete sempre sentito prudente, guardo con favore questa cosa ma non mi sento di sbilanciarmi. Certamente possiamo prendere atto che quello che censiamo oggi è l’effetto di ciò che è avvenuto 14 giorni fa, dei provvedimenti presi allora. Gli effetti dei provvedimenti successivi li vedremo in un certo arco di tempo. Sicuramente i dati di oggi non sono ancora figli dei provvedimenti più recenti”.

Il Veneto pensa a un modello Corea, tracciando i movimenti dei cittadini, in particolare dei positivi.

“Le evoluzioni possono essere molteplici. E c’è un tema importante come la qualità da una vita: da una parte c’è l’importanza della rigorosità del distanziamento sociale, dall’altra quella della sua sostenibilità. Varie applicazioni vanno contestualizzate, anche in un Paese come il nostro che ha determinate caratteristiche giuridiche, di libertà. Dobbiamo coniugare queste misure con i valori della nostra società. Credo ci voglia anche un po’ di genio italiano per mettere a punto delle soluzioni”.