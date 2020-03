Coronavirus, Lineker contro Johnson: "Dice di evitare contatti, ma lascia aperti scuole e bar"

Le contraddittorie scelte del governo UK per combattere il contagio da COVID-19 fanno discutere. Anche nello stesso Regno Unito, è il caso per esempio di Gary Lineker. L'ex attaccante, sempre molto attivo sui social, si è posto un quesito: "Vorrei sapere perché si consiglia alla gente di lavorare da casa, di stare lontano da pub, club, bar, teatri, ristoranti e via dicendo, mentre le scuole rimangono aperte. E rimangono aperte queste attività, da cui si dice a tutti di stare lontani".

Would like to know, though, why people are advised to work from home (many can’t), as well as being asked to steer clear of pubs, clubs, bars, theatre, restaurants etc. but schools remain open? Also do these businesses remain open when everyone is told to stay away?

— Gary Lineker (@GaryLineker) March 16, 2020