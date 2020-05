Coronavirus, Lombardia la più colpita per distacco: +614 nuovi contagi, Piemonte 2° con +113

La Regione Lombardia resta, per distacco, il territorio più colpito in Italia dal Coronavirus. Si pensi, infatti, che se oggi in Lombardia si registrano 614 nuovi casi, al secondo posto nel nostro Paese troviamo il Piemonte con appena 113 contagi in più rispetto a ieri.

