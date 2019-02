© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alessandro Costacurta è intervenuto ai microfoni di Sky durante l'evento "United for Genova". Ecco la sua analisi su Luciano Spalletti e Giuseppe Marotta, presenti alla manifestazione: "Mi hanno dato una buona impressione. Sono molto rilassati, continuavano a parlare tra di loro".

Zaniolo? Anche quest'estate ha fatto vedere tutte le sue caratteristiche, poi si sono infortunati quelli davanti a lui, prima Pastore e poi Pellegrini. Appena è entrato ha fatto vedere le sue qualità. È ambizioso e modesto, queste due caratteristiche sono fondamentali. Quando Mancini lo convocò gli diedi del pazzo, ma Roberto è avanti a tutti noi".

Hai mai considerato Gasperini come opzione per diventare c.t.? "Sì, ma era impossibile portarlo via da Bergamo. Gasp è molto bravo, ma credo che l'ultimo errore che abbia fatto fu a Novara con l'Inter. Credo che sia più da day by day che da selezione nazionale. Sul quotidiano è uno dei più bravi in Italia".