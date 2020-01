© foto di Federico Gaetano

L'ex presidente della Lazio, Sergio Cragnotti, ha rilasciato un'intervista a Radio Sportiva. "La Lazio è una squadra che si trova in un momento di grande euforia, speriamo che continui: certamente il campionato è molto più battagliato, sarà una bella lotta e speriamo che questa forma fisica della Lazio continui. Ci sono grandi società che hanno grandi mezzi, quindi è una lotta impari, ma la Lazio si sta facendo rispettare. La nostra Lazio era formata anche da grandi campioni come Mancini, Veron e Mihajlovic, era più spettacolare, oggi è una buona squadra con ottimi elementi che gioca in modo compatto. Inzaghi fa parte di quel gruppo, io lo presi dal Piacenza per 25 miliardi: era un uomo sul quale la società credeva e oggi è un elemento importante della Lazio. Eriksson qualche volta parlava di Inzaghi che negli spogliatoi aveva una prospettiva molto tecnica, queste caratteristiche le ha sempre avute. Credo che oggi occorrano grandi mezzi finanziari per andare lontano in Europa, lo si vede da quanto stanno investendo Inter e Juventus. Lotito si sta facendo valere perché è un ottimo dirigente d'azienda e sta mettendo a frutto i suoi investimenti e il suo impegno anche fisico nel gestire questa società"