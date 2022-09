Cragnotti: "La Lazio è stata a un passo da Ronaldo. Con lui avremmo vinto la Champions"

Sergio Cragnotti, ex presidente della Lazio, ha parlato della storia del mercato biancoceleste ai microfoni di New Sound Level: "L'acquisto di Boksic è'stato senza dubbio il mio acquisto più emozionante, molto travagliato, abbiamo lavorato di sera e di notte davanti Porto Cervo. Ricordo che c'era la barca di Tapie (presidente Marisglia, ndr), un vascello enorme con molte vele, sul quale siamo saliti. Senza dimenticare il valore di un calciatore, ma le modalità con cui si è sviluppato l'acquisto e il rapporto con lo stesso Tapie, un personaggio molto simpatico. A quell'epoca gli acquisti si facevano rapidamente e in maniera inaspettata, sennò poi subentravano le big del campionato. Il mancato arrivo di Ronaldo mi scocciò tantissimo, ci avevo lavorato per 6 mesi direttamente in Brasile, avevamo molti allacci, conoscevamo bene il paese. Era tutto fatto, doveva solo firmare, poi arrivò Moratti, raddoppiò il tutto e lo acquistò. Da quel giorno abbiamo cambiato la nostra politica. Quanto avremmo vinto con Ronaldo? Secondo me tantissimo, forse anche qualche Champions League, non avremmo perso 5-2 a Valencia".