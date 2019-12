© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono 21 i convocati di Roberto Muzzi per la sfida di Coppa Italia contro la Cremonese in programma domani allo Zini. Rispetto alla gara di campionato contro il Frosinone ci sono Matteucci e Viti in difesa, e Cannavò in attacco. Assenti invece, oltre ad Antonelli, Gazzola, Romagnoli, Stulac e Moreo, anche Maietta in difesa e Dezi a centrocampo. Questo l’elenco completo:

Portieri: Brignoli, Perucchini, Provedel

Difensori: Balkovec, Matteucci, Nikolaou, Pirrello, Veseli, Viti

Centrocampisti: Bajrami, Bandinelli, Belardinelli, Fantacci, Frattesi, Laribi, Ricci

Attaccanti: Cannavò, La Gumina, Mancuso, Merola, Piscopo