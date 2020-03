Croce: "Castrovilli ragazzo d'oro, non avevo dubbi fosse destinato a una grande carriera"

vedi letture

Nel corso dell'intervista concessa a Tuttosport, l'ex centrocampista dell'Empoli Daniele Croce si è soffermato su Gaetano Castrovilli: "Prima di tutto voglio parlare del ragazzo, perché è un ragazzo d’oro, umile e con valori importanti, che mette prima di tutto. Il giocatore a me piace tantissimo, da quando abbiamo disputato la prima stagione insieme ne parlo bene a tutti. Non avevo dubbi che fosse destinato a una grande carriera. È una mezzala, di grande qualità tecnica ma anche di grandissima corsa: una di quelle di cui parlavamo prima, che possono coprire tanto campo. Ha anche un bel tiro, è completo. Deve migliorare in alcune cose, ma ha davvero grande potenziale. Per Sarri sarebbe un giocatore ideale".