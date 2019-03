Fonte: Fcinternews.it

Inter Forever e Spurs Legends sono pronte a sfidarsi nell'amichevole amarcord in programma a Londra sabato 30 marzo con calcio d'inizio alle 17.30 ora locale e valido per uno dei due match inaugurali del nuovo White Hart Lane, l'impianto londinese del Tottenham Hotspur. Per l'occasione è stata diramata la lista dei convocati nerazzurri agli ordini di mister Francesco Toldo: Julio Cesar, Castellazzi; J. Zanetti, Blanc, Silvestre, Galante, M. Ferrari; Stankovic, Veron, Berti, Van Der Meyde, Karagounis, Dabo, Kharja; Carbone, Suazo, Klinsmann, Ventola.