Dabo sicuro: "Lazio credici, il Celtic può vincere anche con le riserve"

Fonte: lalaziosiamonoi,it

© foto di Federico Gaetano

Doppio ex della sfida che andrà in scena fra pochi minuti, Ousmane Dabo, presente al Roazhon Park di Rennes, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Ho iniziato qui prima di venire in Italia, è un po’ casa mia. Che squadra è il Rennes? Ha qualità, si è ripresa dopo la partita a Roma con la Lazio. Ha fatto delle scelte importanti, hanno lasciato fuori Grenier. Stasera però giocano tanti giovani. La Lazio? Deve giocare al massimo e provare a vincere. Il Celtic ha la mentalità britannica e può vincere anche con le riserve contro il Cluj. Per me la Lazio è come una famiglia, è un piacere tornare e ritrovare tutti. La squadra sta facendo benissimo, gioca bene da tempo. Non mi hanno mai preoccupato i risultati visto come giocava, sapevo che quelli sarebbero arrivati. Tutti si sacrificano l’uno per l’altro. Anche Correa e Immobile lo fanno, difendendo a partire dall’attacco. Leiva? È fondamentale per la Lazio, anche per l’esperienza che è. È un punto di riferimento. Scuola calcio? Da anni ormai la porto avanti. Non abbiamo tante strutture ma abbiamo giocatori bravi che vogliamo far crescere per diventare i giocatori del futuro".