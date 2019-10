© foto di Federico Gaetano

Ousmane Dabo, ex centrocampista - tra le altre - di Lazio e Atalanta, ha parlato del tema razzismo nella sua lunga intervista. Nato da padre senegalese e madre francese, non concepisce certe situazioni. "Mi ricordo di averlo subito più volte, a Cagliari, a Verona, altre volte in maniera più mascherata. Mi dispiace tanto perché dà una bruttissima immagine all'Italia, gli italiani non sono razzisti, per poche persone ci vanno in mezzo tutti. Deconcentrare? Se uno ti paragona a una scimmia, cos'è, deconcentrare? È razzismo, è qualcosa di costruito negli anni, bisogna conoscere la storia. C'era il codice nero, una volta, per dire che il nero era inferiore al bianco. C'è una storia dietro, non dici una cosa per niente".