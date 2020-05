De Biasi: "Chi determina le strategie non ha idea di cosa sia un centro sportivo di Serie A"

L'allenatore e commentatore tv Gianni De Biasi ha parlato nel corso della Domenica Sportiva su Rai 2: "Credo che ci sia confusione al vertice. Se tu concedi a un giocatore di andare individualmente ad allenarsi in un parco, credo che sia più pericoloso rispetto a farlo allenare in un centro sportivo. Forse non hanno ben presente le situazioni dei vari centri sportivi in Serie A: c'è la possibilità di stare in un ambiente protetto, allenandosi a distanza. Forse chi determina le strategie non ha mai messo un pantaloncino né visto un campo, e questo lascia a desiderare. Capisco difendere la salute, ma nulla vieta che si possano fare cose in maniera diversa. Così hai anche a che fare con chi ti può aiutare sul lato fisico, e trovi nuovi stimoli per ripartire pure a livello mentale".

Lei si prenderebbe il rischio di far ripartire i suoi ragazzi?

"L'importante è che questi ragazzi siano prima monitorati. Una volta appurato che sono negativi, nulla osta al fatto che possano rientrare in campo e fare qualcosa con la palla, senza arrivare a contatti troppo ravvicinati. Intanto ritrovano la condizione fisica".