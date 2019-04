De Marchi: "De Ligt pronto per l'Italia. A De Boer non hanno dato tempo"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Ai microfoni di Rai Sport, nel corso della trasmissione ‘Calcio&Mercato’, è intervenuto il procuratore Marco De Marchi: “De Ligt può far fare il salto di qualità? Secondo me sì, lo ha dimostrato anche nella gara contro la Juventus. Ho sempre avuto un po’ di titubanza sui centrali olandesi, ma nel corso degli anni sono cresciuti. Nella storia ci sono stati pochi centrali che si sono imposti fuori dall’Olanda, ma ultimamente con giocatori come De Vrij hanno cominciato a imporsi. Un allenatore olandese potrebbe far bene in Italia? A De Boer non diedero tempo, dipende molto da dove vai. Gli olandesi hanno una mentalità tutta loro e ne vanno orgogliosi. Lavorano esclusivamente con la palla, non fanno allenamenti di grande durata. Crescono così”.