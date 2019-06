© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso il proprio profilo Twitter l’ex numero dieci della Juventus e dell’Italia Alessandro Del Piero ha voluto mandare un messaggio alla sua omologa attuale Cristiana Girelli che anche ieri nel dopo gara ha sottolineato come Pinturicchio sia stato uno dei calciatori che l’hanno ispirata da bambina: “Ciao Cristiana, è stato bello sentire il tuo racconto di quando eri bambina. Ebbene sì, sono io adesso che sto davanti al televisore a guardare te e le tue compagne giocare. Complimenti per questa fantastica avventura mondiale, per le vittorie e per la qualificazione. Siete bravissime e complimenti sopratutto per le vittorie che state conquistando fuori dal campo. - continua Del Piero - La passione, la determinazione e la voglia di vincere che trasmettete appassionano tutti gli italiani e non solo me. E questa è una grandissima vittoria che va al di là di tutto quanto. Ora però da sportivo c’è il campo e quindi in bocca al lupo per il proseguo del Mondiale.Spero presto di potervi venire a vedere di persona. Ciao e forza azzurre”.