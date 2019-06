Del Piero: "Liverpool favorito ma con il Tottenham sarà difficile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Del Piero ha parlato così della finale di Champions League: "Di solito nelle finali c’è sempre un favorito, il Liverpool ha più esperienza come club e lo stesso allenatore ci è arrivato due volte, però sono due inglesi che si conoscono molto bene ed è come fosse una partita di Premier, la pressione della finale sarà relativamente bassa per questo aspetto. Il Tottenham ha fatto dei miracoli, qualificandosi due volte all’ultimo minuto. Penso che il Liverpool sia favorito ma è davvero difficile".