Derby della lanterna per Semplici

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo due salvezze consecutive sulla panchina della SPAL per Leonardo Semplici potrebbe essere arrivato il momento di salutare Ferrara. Su di lui ci sono le due società di Genova pronte a convincerlo qualora si dovesse concretizzare l'addio, rispettivamente, con Marco Giampaolo e Cesare Prandelli. In caso di separazione dal tecnico di Firenze la SPAL avrebbe già un primo nome per la successione. Si tratta, secondo quanto riportato da Tuttosport, di Davide Ballardini che avrebbe già avuto un contatto con il ds estense Davide Vagnati.