© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il vice-direttore della Gazzetta dello Sport nonché responsabile di Gazzetta.it Andrea Di Caro, ha commentato così, nel suo editoriale per la rosea, l'ennesimo capitolo del caso Icardi in casa Inter: "E' certificato, con le nette e dure parole di Spalletti, che Icardi resta un caso non risolto. L'allenatore non lo ha convocato prendendosi un rischio tecnico, preferendo salvaguardare il gruppo e la propria credibilità davanti ai giocatori che non avrebbero trovato giusto l'immediato utilizzo. Altro che pace fatta... E chissà come verrà presa dai dirigenti la frase "mediare con un giocatore per fargli indossare la maglia dell'Inter è umiliante". Prevedere le prossime tappe è impossibile. Mercoledì si torna a giocare e si vedrà".