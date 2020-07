Diritti tv, Dal Pino dopo l'assemblea di Lega Serie A: "In offerte fondi le basi per il futuro"

Obiettivo è creare media company autonoma, da soli o con terzi

(ANSA) - MILANO, 30 LUG - "Hanno fatto offerte tre dei sei più grossi fondi di private equity, una è vincolante, le altre due quasi. Sono interessanti e pongono le basi per il futuro. Non parliamo di soldi ma di progetti strategici". Così il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, dopo l'assemblea in cui sono state presentate le proposte dei fondi. "Abbiamo ricevuto offerte di private equity, finanziatori, intermediari e advisor. Io continuo a ripetere che l'obiettivo è creare una media company autonoma, proprietaria del proprio destino, possiamo farlo da soli o con terzi - ha aggiunto -. Ci siamo dati fino al 25 agosto per valutare tutte le opportunità sul tavolo e poi decideremo che direzione prendere". (ANSA).