© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Grande doppio ex della sfida di Macao tra Inter e Paris Saint-Germain (alle 13.30 l'amichevole tra i due club), Yuri Djorkaeff ha ricordato - parlando al sito ufficiale del club parigini - alcuni momenti vissuti con le due maglie: "Ho giocato una grande stagione con il Paris Saint-Germain prima che l'Inter mi acquistasse. Sono le mie due squadre preferite. Ho avuto un grande successo e ho vinto trofei con entrambi. È bello aver fatto la storia con entrambi. La Coppa Uefa con l'Inter al Parc des Princes? È stato come un sogno. Abbiamo battuto la Lazio 3-0 in finale. È stato incredibile perché avevo lasciato il Paris Saint-Germain due anni prima, è stato bello tornare al Parc e vincere un altro trofeo. Qualche mese dopo abbiamo vinto la Coppa del Mondo a pochi chilometri da lì, allo Stade de France. Quella del 1998 è stata una buona estate...".