Donadoni sul Parma: "Può tornare a competere per altri obiettivi, glielo auguro"

vedi letture

Roberto Donadoni è stato l'allenatore del Parma tra il 2012 e il 2015, raggiungendo l'Europa League e vivendo la stagione del fallimento. Un legame forte che il tecnico, ora senza squadra dopo aver terminato l'esperienza allo Shenzhen in Cina, ha raccontato alla Gazzetta di Parma: "A Parma ho vissuto i momenti più belli della mia carriera da allenatore. I ricordi belli sono tantissimi e il dispiacere per come sono terminate le cose è tanto. Non per quello che eravamo riusciti a fare in campo ma per ciò che accadde fuori. Oggi il Parma gioca per la salvezza, ma ogni anno può mettere un mattone in più e tornare a competere per altri obiettivi".