© foto di Federico Gaetano

Massimo Donati, ex centrocampista tra le altre del Milan, ha analizzato il momento dei rossoneri sulle frequenze di MC Sport, durante Milan News: "In Italia ci sono sempre polemiche, soprattutto quando si parla di grandi club. Mancano poche partite, non si può più sbagliare. Gattuso è molto bravo, è determinato e sa quello che vuole".

Su Gattuso.

"È una persona molto schietta e sincera, dice sempre quello che pensa, cosa che nel calcio italiano non succede spesso. È una cosa che apprezzo molto, così come apprezzo il suo modo di fare. Anche da giocatore aveva una determinazione pazzesca, sono convinto che farà bene anche da allenatore perché è una persona molto determinata e arriverà in alto".