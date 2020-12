Dortmund, anche senza Haaland e Sancho con tre degli anni 2000. E Moukoko in odor di record

Borussia Dortmund che punta sui giovani e nonostante l'assenza di Haaland e la panchina per Sancho vede dal 1' tre giocatori nati negli anni 2000: Morey (2000), Reyna (2002) e Bellingham (2003). Non solo: in panchina siede Youssoufa Moukoko, nato il 20 novembre 2004. È il più giovane esordiente della storia della Bundesliga (16 anni e un giorno) e se Lucien Favre dovesse decidere di schierarlo diventerebbe il più giovane esordiente in Champions League, battendo così il record di Celestine Babayaro, terzino norvegese che venne schierato dall'Anderlecht in una partita contro lo Steaua, nel 1994, a 16 anni e 87 giorni.