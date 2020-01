© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Emergono ulteriori dettagli relativi alla tragica scomparsa di Kobe Bryant, morto a 41 anni in un incidente in elicottero in California, nella località di Calabasas. Secondo quanto riportato da TMZ, prima testata a dare la terribile notizia, sul velivolo erano presenti almeno altre tre persone, oltre al pilota, e nessuno è sopravvissuto. Assieme alla star dell’NBA c’erano una delle sue quattro figlie, la tredicenne Gianna Maria. Non sarebbe invece tra le vittime la moglie Vanessa.