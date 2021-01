Jankto fuoriclasse del... pennello. Dedica un quadro a Bryant ad anno dalla scomparsa

Jakub Jankto ha saputo combinare la passione per Kobe Bryant e per il disegno in uno spettacolare dipinto dedicato proprio al compianto campione dei Los Angeles Lakers, scomparso nel tragico incidente di un anno fa. Il centrocampista della Sampdoria, ha speso otto ore per realizzare un quadro che omaggiasse le gesta del grande cestista.