Un anno senza Kobe Bryant. Il Milan: "I tuoi ricordi aiutano a riempire il vuoto nei nostri cuori"

Un anno fa la tragica scomparsa di Kobe Bryant, con la figlia Gianna Maria, a causa di un incidente in elicottero. A distanza di 12 mesi il Milan, club molto legato all'ex numero uno del basket mondiale, lo ha ricordato attraverso un post su Twitter: "Un anno senza di te. I tuoi ricordi aiutano a riempire il vuoto nei nostri cuori. Un anno senza te: ciao Mamba".

💜💛 Kobe Bryant ❤️🖤

A year without you. Your memories help fill the void in our hearts.

Un anno senza te: ciao Mamba. #SempreMilan #SempreKobe pic.twitter.com/ulzueRc5uY

— AC Milan (@acmilan) January 26, 2021