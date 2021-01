Un anno senza Kobe. La Lega B ricorda Bryant con una sua foto al Mirabello di Reggio Emilia

La Lega B ha voluto ricordare, a un anno dalla scomparsa in un tragico incidente, l’ex cestista Kobe Bryant. Per farlo ha ripostato sui propri canali social una foto, condivisa dalla Reggiana, del giocatore da bambino presente allo stadio Mirabello per seguire la squadra emiliana assieme al padre Joe Bryant che giocava nella squadra di basket locale.