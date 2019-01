Dramma Sala, polizia Guernsey annuncia: "Ricerche sospese"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano notizie poco confortanti sulla situazione di Emiliano Sala, attaccante da poco trasferitosi al Cardiff scomparso sul volo che lo stava riportando in Galles dopo aver fatto ritorno a Nantes. La Polizia di Guernsey, alle 16.15 ora italiana, ha emesso un comunicato annunciando la sospensione definitiva delle ricerche dell'aereo con a bordo Emiliano Sala: "Le possibilità di sopravvivenza sono ormai remote", si legge. "Nonostante gli sforzi, e nonostante l'esame dei dati dei telefoni cellulari e le immagini satellitari, non siamo stati capaci di trovare alcuna traccia dell'aereo, del pilota o del passeggero. Abbiamo preso la difficile decisione di concludere le ricerche. Anche se non siamo più impegnati attivamente nelle ricerche, le indagini rimangono aperte. Continueremo a monitorare ogni traccia del velivolo. Ciò proseguirà in maniera indeterminata", c'è scritto.